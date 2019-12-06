Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила ввести уголовную ответственность для магазинов, продающих детям снюсы. По ее словам, такой вопрос обсуждается с детскими омбудсменами регионов.

Как отметила Кузнецова, выступая на круглом столе ОНФ, магазины, продающие подросткам жевательный табак, должны быть лишены лицензии или оштрафованы на крупную сумму. По ее словам, нужно предпринимать самые жесткие меры и вводить уголовную ответственность. Кузнецова предложила также внести снюсы в список запрещенной продукции. Детский омбудсмен рассказала, что в десяти российских городах ведется проверка точек продажи жевательного табака.

В пятницу, 6 декабря, двое подростков из Красноярского края попали в больницу с отравлением снюсами. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. Подростков нашел на улице местный депутат, они были без сознания и лежали на снегу.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи никотиновых смесей и снюса.