Участник летних беспорядков в Москве получил условное наказание за нападение на бойца ОМОН

Участвовавший в несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимир Емельянов получил условный срок. Приговор вынесли в Мещанском суде столицы 6 декабря.

«Назначить наказание Емельянову, не связанное с лишением свободы в соответствии со статьей 73 УК РФ», — произнесла судья Татьяна Шанина.

Его признали виновным в нападении на сотрудника правоохранительных органов. По данным следствия, молодой человек схватил ОМОН-овца и мешал его работе. Отмечается, что прокурор просил приговорить нарушителя к четырем годам колонии общего режима.

Суд в Москве признал участника акции 27 июля Владимира Емельянова виновным в нападении на бойца ОМОНа. По версии следствия, на акции 27 июля Емельянов схватил бойца ОМОНа сзади за форму и потянул его на себя — RT на русском (@RT_russian) December 6, 2019

Ранее условный срок получил другой участник летних событий — студент ВШЭ и блогер Егор Жуков. Несанкционированным митингам в столице посвящен фильм ФАН «Анатомия протеста». В нем рассказывается, как утраивались акции, кто стоит за ними и какие цели преследует. Стоит отметить, что лента была продемонстрирована членам думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.