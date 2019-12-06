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13:41   6 Декабря 2019
Россия

Участник летних беспорядков в Москве получил условное наказание за нападение на бойца ОМОН

Участник летних беспорядков в Москве получил условное наказание за нападение на бойца ОМОН

Участвовавший в несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимир Емельянов получил условный срок. Приговор вынесли в Мещанском суде столицы 6 декабря.

«Назначить наказание Емельянову, не связанное с лишением свободы в соответствии со статьей 73 УК РФ», — произнесла судья Татьяна Шанина.

Его признали виновным в нападении на сотрудника правоохранительных органов. По данным следствия, молодой человек схватил ОМОН-овца и мешал его работе. Отмечается, что прокурор просил приговорить нарушителя к четырем годам колонии общего режима.

Ранее условный срок получил другой участник летних событий — студент ВШЭ и блогер Егор Жуков. Несанкционированным митингам в столице посвящен фильм ФАН «Анатомия протеста». В нем рассказывается, как утраивались акции, кто стоит за ними и какие цели преследует. Стоит отметить, что лента была продемонстрирована членам думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

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Автор: Анна Манц
#суд #москва #емельянов #наказание #незаконная акция

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