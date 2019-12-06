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14:26   6 Декабря 2019
Весь мир

Неизвестные атаковали американскую базу на востоке Сирии

Неизвестные атаковали американскую базу на востоке Сирии

База американских Вооруженных сил, расположенная поблизости от нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной части сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась нападению неизвестных лиц.

Об этом в пятницу сообщает сирийское государственное информагентство SANA, отмечая, американские военные открыли по нападавшим артиллерийский огонь.

Подробностей инцидента не приводится.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей (ФАН), живущие в Заевфратье мирные сирийцы начинают все активнее выступать против американской оккупации и подконтрольных США курдских боевиков, в ряды которых вступили многие бывшие члены ИГ* (запрещенной в России террористической группировки).

Неизвестные атаковали американскую базу на востоке Сирии

Постепенно на левом берегу Евфрата крепнет масштабное движение сопротивления арабских племен, которые за годы оккупации вытерпели серьезные притеснения и больше не готовы с этим мириться.

На минувшей неделе в провинции Дейр-эз-Зор отряды местных ополченцев атаковали в Заевфратье курдских боевиков и взяли под контроль северную часть города Аль-Бусейна, расположенного на территории, подконтрольной США и курдским формированиям.

Курдским боевикам, связанным с РПК (Рабочей партией Курдистана), которые долгое время вели себя в Аль-Бусейре по-хозяйски, пришлось оставить часть города, занятую бойцами арабского сопротивления.

Также ФАН опубликовал масштабное расследование о происходящих в Сирии событиях в двух частях. В первой части расследования говорилось о связи российского либерального журналиста Дениса Короткова – сотрудника «Новой газеты» с террористами ИГ*, от которых он получал сведения о боевых действиях, которые затем использовал в своих псевдорасследованиях. Также издание рассказало, что Коротков, чьим спонсором является беглый олигарх Михаил Ходорковский, сливал в информационном пространстве личные данные российских военных летчиков, выполняющих боевую задачу в Сирии.

Во второй части расследования ФАН говорилось об участии Соединенных Штатов Америки в создании террористической группировки ИГ*, ее поддержке и финансировании. Как выяснилось, американские инструкторы тренировали боевиков и поддерживали их беспилотниками, а также снабжали террористов оружием и боеприпасами и поставляли в Сирию наемников, в обмен на сирийскую нефть.

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Автор: Александр Люблинский
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