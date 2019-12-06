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13:47   6 Декабря 2019
Россия

Пранкер Лексус рассказал, кого разыграет после Зеленского

Пранкер Лексус рассказал, кого разыграет после Зеленского

Пранкер Лексус в беседе с телеканалом «360» признался, что больше не планирует общаться с украинскими политиками. Об этом стало известно в пятницу, 6 декабря. 

Ранее сообщалось, что Алексей Столяров выложил аудиозапись разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

По его словам, идея звонка не нова. Пранкер уже давно обзванивает всех президентов Украины  — от Кравчука до Порошенко. Когда Зеленский вступил в должность, до него тоже планировалось дозвониться, подчеркнул юморист. Однако нынешний глава украинского государства — не обычный президент, а шоумен, поэтому с ним следовало говорить в юмористическом ключе. Так и вышло, сказал он.

Пранкер Лексус рассказал, кого разыграет после Зеленского

Пранкер добавил, что решил связаться с президентом Украины после звонка телеведущей Ольги Скабеевой. Поэтому Лексус дозвонился украинскому лидеру на мобильный телефон точно также, как ведущая «60 минут». 

«Что касается попыток — мы легко ему дозвонились. Сначала мы звонили ему от имени мэра Киева Кличко. Он даже поверил, охотно с нами общался. Дальше мы решили, что не будем его как-то мучить и решили в юмористическую стезю перейти», — цитирует телеканал слова Столярова.

Лексус добавил, что больше не планирует разыгрывать украинских политиков или общественных лидеров. Он отметил, что очень устал от Украины, как и его аудитория. Пранкер подчеркнул, что в будущем планирует звонить либо мировым, либо российским звездам, ведь на это есть большой запрос от аудитории.

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Автор: Софья Белоцерковская
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