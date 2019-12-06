Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Соболь решила отдохнуть в Праге, забыв про кучу штрафов и суды по «московскому делу»

Соболь решила отдохнуть в Праге, забыв про кучу штрафов и суды по «московскому делу»

 Федеральный проект по искусственному интеллекту подготовят к концу 2019 года

Федеральный проект по искусственному интеллекту подготовят к концу 2019 года
Зеленский посетит Донбасс в День ВС Украины

Зеленский посетит Донбасс в День ВС Украины

 Владимир Андрейченко стал спикером белорусского парламента в четвертый раз

Владимир Андрейченко стал спикером белорусского парламента в четвертый раз
Неизвестные атаковали американскую базу на востоке Сирии

Неизвестные атаковали американскую базу на востоке Сирии

 Меркель подтвердила двухстороннюю встречу с Путиным в ходе саммита в Париже

Меркель подтвердила двухстороннюю встречу с Путиным в ходе саммита в Париже
Соболь решила отдохнуть в Праге, забыв про кучу штрафов и суды по «московскому делу»

Соболь решила отдохнуть в Праге, забыв про кучу штрафов и суды по «московскому делу»

 Федеральный проект по искусственному интеллекту подготовят к концу 2019 года

Федеральный проект по искусственному интеллекту подготовят к концу 2019 года
Зеленский посетит Донбасс в День ВС Украины

Зеленский посетит Донбасс в День ВС Украины

 Владимир Андрейченко стал спикером белорусского парламента в четвертый раз

Владимир Андрейченко стал спикером белорусского парламента в четвертый раз
Неизвестные атаковали американскую базу на востоке Сирии

Неизвестные атаковали американскую базу на востоке Сирии

 Меркель подтвердила двухстороннюю встречу с Путиным в ходе саммита в Париже

Меркель подтвердила двухстороннюю встречу с Путиным в ходе саммита в Париже
13:30   6 Декабря 2019
Россия

Москва выделит 45 миллиардов рублей российским регионам с эффиктивной властью

Москва выделит 45 миллиардов рублей российским регионам с эффиктивной властью

Гранты получат 50 регионов, которые попали в рейтинг территорий с самой эффективной властью, в него не вошли 35 российских регионов. Документ уже подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По итогам рейтинга эффективности региональных властей за текущий год Москва выплатит 45 миллиардов рублей регионам с лучшими показателями. Самые большие выплаты ждут Крым — 1,596 миллиарда рублей, на втором месте Самарская область, она получит 1,458 миллиарда рублей, сразу за ней Тюменская область 1,446 миллиарда.

Самые низкие позиции рейтинга заняли Чукотский автономный округ — 265 миллионов рублей, Адыгея — 266 миллионов и Сахалинская область, которая получит 281 миллион рублей.

Оценка эффективности власти происходила по критериям, утвержденным в постановлении правительства от 17 июля 2019 года. В числе параметров важных для оценки эффективности чиновников такие как уровень бедности в регионе, доступность жилья, уровень образования и качество окружающей среды.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#регионы #гранты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...