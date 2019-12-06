Москва выделит 45 миллиардов рублей российским регионам с эффиктивной властью

Гранты получат 50 регионов, которые попали в рейтинг территорий с самой эффективной властью, в него не вошли 35 российских регионов. Документ уже подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По итогам рейтинга эффективности региональных властей за текущий год Москва выплатит 45 миллиардов рублей регионам с лучшими показателями. Самые большие выплаты ждут Крым — 1,596 миллиарда рублей, на втором месте Самарская область, она получит 1,458 миллиарда рублей, сразу за ней Тюменская область 1,446 миллиарда.

Самые низкие позиции рейтинга заняли Чукотский автономный округ — 265 миллионов рублей, Адыгея — 266 миллионов и Сахалинская область, которая получит 281 миллион рублей.

Оценка эффективности власти происходила по критериям, утвержденным в постановлении правительства от 17 июля 2019 года. В числе параметров важных для оценки эффективности чиновников такие как уровень бедности в регионе, доступность жилья, уровень образования и качество окружающей среды.