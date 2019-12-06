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13:22   6 Декабря 2019
Россия

Основным коррупционным нарушением чиновников стали недостоверные данные в декларации

Основным коррупционным нарушением чиновников стали недостоверные данные в декларации

Глава Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Александр Русецкий рассказал об основных коррупционных нарушениях, которые совершают чиновники. Он выступил на круглом столе по борьбе с коррупцией 6 декабря.

«Основными нарушениями, которые выявляются органами прокуратуры, являются по-прежнему декларирование недостоверных сведений о расходах и доходах», — сказал он.

Как отметил глава, руководители кадровых отделов, причем от муниципалитетов до министерств, не занимаются профилактикой коррупции. Это одна из основных проблем подобных преступлений.

По его словам, в этом году ввели новые механизмы, совершенствующие данную сферу. Так, прокуратура может проверять доходы чиновников даже после их увольнения, а кадровые службы могут запрашивать информацию о зарубежных активах только через ГП.

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Автор: Анна Манц
#нарушения #генпрокуратура #коррупция #декларация #чиновники

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