Шестиэтажное здание рухнуло в Найроби, под завалами остаются люди

Спасатели кенийской столицы Найроби разбирают завалы на месте обрушения шестиэтажного здания.

Как сообщает в пятницу издание The Standard, спасателям удалось извлечь из-под обломков десять человек, информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало. Однако, по словам спасателей, под завалами еще остаются люди.

Причины обрушения шестиэтажного здания на данный момент не называются. При этом отмечается, что работу спасателей осложняет проливной дождь, который не прекращается в этой части Кении уже несколько дней.