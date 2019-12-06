Корпорации Германии планируют дальше присутствовать на российском рынке

Российско-германские отношения, несмотря на политико-дипломатический фон, имеют достаточно уверенную траекторию роста. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, рост российско-германской торговли за 2018 год превысил 19 процентов, поэтому корпорации планируют дальше присутствовать на рынке РФ.

«Сегодня в гостях у президента в Сочи в Бочаровом Ручье будет актив Восточного комитета германской экономики, ведущие немецкие предприниматели», — добавил Песков. Представитель Кремля напомнил, что крупнейшие германские бизнесмены и мегакорпорации в свободном режиме не только обсудят расширение присутствия на российском рынке, но и расскажут, что они воспринимали бы как дальнейшее улучшение условий для комфортного инвестирования в российскую экономику.