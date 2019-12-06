Песков раскрыл ожидания Кремля от встречи в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин надеется, что саммит в «нормандском формате» в Париже будет способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, с каким настроем глава государства едет на встречу в Париж, которая пройдет 9 декабря. Песков ответил, что президент России настроен серьезно, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

«Настрой серьезный, ожидание одно — способствовать урегулировнаию внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны. Обеспечить выполнение минских договоренностей, не допустить попытки размывания минских соглашений», — прокомментировал Песков.

Кроме этого, представители СМИ поинтересовались у Пескова, нет ли в Кремле опасений по поводу проведения саммита в Париже, где сейчас проходят многочисленные протесты. Пресс-секретарь российского лидера в ответ заверил, что французские власти в состоянии обеспечить условия безопасности для встречи.