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 Меркель подтвердила двухстороннюю встречу с Путиным в ходе саммита в Париже

Меркель подтвердила двухстороннюю встречу с Путиным в ходе саммита в Париже
13:16   6 Декабря 2019
Россия

Песков раскрыл ожидания Кремля от встречи в «нормандском формате»

Песков раскрыл ожидания Кремля от встречи в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин надеется, что саммит в «нормандском формате» в Париже будет способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, с каким настроем глава государства едет на встречу в Париж, которая пройдет 9 декабря. Песков ответил, что президент России настроен серьезно, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

«Настрой серьезный, ожидание одно — способствовать урегулировнаию внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны. Обеспечить выполнение минских договоренностей, не допустить попытки размывания минских соглашений», — прокомментировал Песков. 

Кроме этого, представители СМИ поинтересовались у Пескова, нет ли в Кремле опасений по поводу проведения саммита в Париже, где сейчас проходят многочисленные протесты. Пресс-секретарь российского лидера в ответ заверил, что французские власти в состоянии обеспечить условия безопасности для встречи. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#путин #крым #песков #политика #общество #нормандский формат

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