Президент России Владимир Путин намерен провести двусторонние встречи с каждым участником «нормандской четверки» в ходе саммита в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент России едет на саммит в «нормандском формате» с серьезным настроем и намерением провести двусторонние встречи «один на один» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Зеленскому не стоит встречаться с Путиным «с глазу на глаз».

Саммит в «нормандском формате» состоится в понедельник, 9 декабря, в Париже.