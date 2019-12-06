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 Меркель подтвердила двухстороннюю встречу с Путиным в ходе саммита в Париже

Меркель подтвердила двухстороннюю встречу с Путиным в ходе саммита в Париже
12:55   6 Декабря 2019
Россия

Путин намерен провести двусторонние встречи с каждым участником «нормандской четверки»

Путин намерен провести двусторонние встречи с каждым участником «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин намерен провести двусторонние встречи с каждым участником «нормандской четверки» в ходе саммита в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент России едет на саммит в «нормандском формате» с серьезным настроем и намерением провести двусторонние встречи «один на один» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и украинским лидером Владимиром Зеленским. 

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Зеленскому не стоит встречаться с Путиным «с глазу на глаз».

Саммит в «нормандском формате» состоится в понедельник, 9 декабря, в Париже. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика #нормандский формат #нормандская четверка

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