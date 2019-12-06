Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-13» был произведен в пятницу 6 декабря в 12.34 по московскому времени с 31-й стартовой площадки космодрома Байконур.

Трансляцию запуска ведет Роскосмос на своем официальном сайте.

Спустя девять минут после запуска космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя и отправился в полет к МКС (Международной космической станции). На борту корабля «Прогресс МС-13», как сообщает Роскосмос, 1360 килограммов сухих грузов, 650 килограммов топлива, 420 килограммов воды и 50 килограммов баллонов с кислородом.

Напомним, изначально запуск грузового космического корабля «Прогресс» был запланирован на октябрь 2019 года, однако государственная комиссия приняла решение перенести его на 1 декабря. Затем, во время подготовки к запуску, у комиссии возникло замечание к бортовому кабелю космического грузовика. Кабель заменили и назначили пуск на 6 декабря.

Как сообщал ранее источник в ракетно-космической отрасли РФ, полет корабля «Прогресс МС-13» к МКС займет двое суток, после чего на протяжении еще суток грузовик будет находится на расстоянии нескольких километров от МКС в режиме ожидания, так как американское космическое агентство NASA заявило, что ему необходим дополнительный день для стыковки своего корабля Dragon.