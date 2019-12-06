Владимир Андрейченко стал спикером белорусского парламента в четвертый раз. На этот пост его вновь избрали депутаты парламента Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Голосование было тайным, в нем участвовало 110 парламентариев. В результате кандидатуру Андрейченко поддержали 109 депутатов.

По словам Андрейченко, новый состав парламента Белоруссии включает в себя настоящих патриотов и профессионалов своего дела, с которыми получится результативно достигать поставленных целей.

Владимиру Андрейченко 70 лет, он является выпускником Великолукского сельскохозяйственного института и Минской высшей партийной школы. Впервые пост спикера нижней палаты парламента Белоруссии занял в 2008 году, на этой должности он был три срока.