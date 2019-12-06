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Минфин Украины сообщил о снижении госдолга страны

Минфин Украины сообщил о снижении госдолга страны

 Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым

Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым
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12:49   6 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Минфин Украины сообщил о снижении госдолга страны

Минфин Украины сообщил о снижении госдолга страны

Государственный долг на Украине снизился с 80% до 60% от ВВП. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает «112 Украина». 

Министр подчеркнула, что в 2020 году государственный долг планируется снизить до уровня менее чем 50%. 

«Мы уменьшили долг уже в этом году до менее чем 60%. В следующем году в наших планах снизить его до цифры, которая будет меньше, чем 50%», — сказала она.

Ранее кабмин Украины собирался предложить Верховной раде создать долговое агентство для более эффективного управления бюджетными средствами и реализации долгосрочных целей по управлению госдолгом.

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #ввп #общество #весь мир

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