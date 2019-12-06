В СовФеде выступают за введение общих условий оплаты труда учителей

Заработные платы российских учителей нужно привести к единому знаменателю, для чего и нужно создать общую систему оплаты труда, считают в комитете Совета Федерации по науке образованию и культуре. Об этом сообщает издание «Известия».

Члены СовФеда намерены направить в правительство просьбу о рассмотрении этого вопроса в рамках национального проекта «Образование». Воплощение этого проекта в жизнь, по предварительным расчетам, займет около года. Учителя поддержали эту инициативу и заявили, что заработная плата учителей должна быть вдвое больше минимального размера оплаты труда или же не меньше, чем два прожиточных минимума в регионе трудоустройства.

Заместитель председателя комитета Виктор Смирнов считает, что преподавателей сегодня больше всего волнует отсутствие общей нормативно-правовой базы. Ведь, по российскому законодательству, размер оплаты труда в конкретном образовательном учреждении устанавливает сам учредитель. В общеобразовательных школах учредителем чаще всего выступает муниципалитет, но при этом норму оплаты труда регулирует конкретный субъект РФ.