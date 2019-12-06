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13:04   6 Декабря 2019
Россия

Виновник массовой аварии на Выборгском шоссе Петербурга свыше 100 раз нарушил ПДД

Виновник массовой аварии на Выборгском шоссе Петербурга свыше 100 раз нарушил ПДД

Нетрезвый водитель Audi А7, устроивший аварию с 13-ю машинами на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, более 100 раз нарушал правила дорожного движения в 2019 году, сообщили в пресс-службе ГИБДД 6 декабря.

«За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 — за превышение установленной скорости», — указано в публикации.

Напомним, что массовое ДТП произошло 5 декабря в районе 10.00 по московскому времени. Сперва Audi А7 врезалась в Mercedes у пешеходного перехода, после чего вылетела на разделительную полосу и по касательной задела еще 11 машин. Все пострадавшие получили незначительные травмы, чего нельзя сказать о их транспортных средствах. Позже выяснилось, что виновный в аварии мужчина был пьян, а автомобиль был подменным.

Против водителя возбудили пять административных дел. Они касаются отсутствия водительского удостоверения и полиса ОСАГО, вождения в пьяном виде, нарушения ПДД, повлекшее причинение вреда средней тяжести, и повреждения дорожных сооружений.

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Автор: Анна Манц
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