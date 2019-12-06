Виновник массовой аварии на Выборгском шоссе Петербурга свыше 100 раз нарушил ПДД

Нетрезвый водитель Audi А7, устроивший аварию с 13-ю машинами на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, более 100 раз нарушал правила дорожного движения в 2019 году, сообщили в пресс-службе ГИБДД 6 декабря.

«За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 — за превышение установленной скорости», — указано в публикации.

Напомним, что массовое ДТП произошло 5 декабря в районе 10.00 по московскому времени. Сперва Audi А7 врезалась в Mercedes у пешеходного перехода, после чего вылетела на разделительную полосу и по касательной задела еще 11 машин. Все пострадавшие получили незначительные травмы, чего нельзя сказать о их транспортных средствах. Позже выяснилось, что виновный в аварии мужчина был пьян, а автомобиль был подменным.

Против водителя возбудили пять административных дел. Они касаются отсутствия водительского удостоверения и полиса ОСАГО, вождения в пьяном виде, нарушения ПДД, повлекшее причинение вреда средней тяжести, и повреждения дорожных сооружений.