Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

Шведская школьница, получившая всемирную известность как экоактивистка, отправилась в Мадрид на ночном поезде из Лиссабона, куда она прибыла вместе с отцом на частном катамаране Vagabonde​​​. Грета Тунберг поучаствует в Испании в массовой акции протеста против изменений климата.

I successfully managed to sneak into Madrid this morning! I don’t think anyone saw me... Anyway it’s great to be in Spain! https://t.co/8SfqpqbUXG