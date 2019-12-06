Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

Шведская школьница, получившая всемирную известность как экоактивистка, отправилась в Мадрид на ночном поезде из Лиссабона, куда она прибыла вместе с отцом на частном катамаране Vagabonde​​​. Грета Тунберг поучаствует в Испании в массовой акции протеста против изменений климата.

Поезд из Лиссабона прибыл в 08.40 по местному времени на станцию Чамартин в Мадриде. Вместе с Тунберг приехали около 30 журналистов, фотографов и операторов из разных стран. В Мадриде проходит международная климатическая конференция COP25. После состоится массовое шествие.

Также активисты в университете Комплутенсе планируют провести различные мероприятия и обсуждения, которые посвятят проблеме изменения климата. Конференция COP25 продлится до 13 декабря.