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Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

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 Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым

Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым
Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

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12:51   6 Декабря 2019
Весь мир

Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

Шведская школьница, получившая всемирную известность как экоактивистка, отправилась в Мадрид на ночном поезде из Лиссабона, куда она прибыла вместе с отцом на частном катамаране Vagabonde​​​. Грета Тунберг поучаствует в Испании в массовой акции протеста против изменений климата.

Поезд из Лиссабона прибыл в 08.40 по местному времени на станцию Чамартин в Мадриде. Вместе с Тунберг приехали около 30 журналистов, фотографов и операторов из разных стран. В Мадриде проходит международная климатическая конференция COP25. После состоится массовое шествие.

Также активисты в университете Комплутенсе планируют провести различные мероприятия и обсуждения, которые посвятят проблеме изменения климата. Конференция COP25 продлится до 13 декабря.

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Автор: Анатолий Кубарев
#климат #общество #экология #мадрид

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