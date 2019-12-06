США и дальше будут склонять Турцию к отказу от С-400

В Пентагоне отметили, что американские власти встречаются и ведут дискуссии с турецкой стороной по этому вопросу.

Американское руководство намерено и дальше склонять Турцию к отказу от российских ракетных систем (ЗРС) С-400. Такие намерения страны на встрече с журналистами подтвердил заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Джон Руд, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Так, министр отметил, что в США очень обеспокоены действиями Эрдогана, закупившего ЗРС С-400. И добавил, что этот вопрос был в центре обсуждений во время переговоров турецкого лидера и американского президента Дональда Трампа во время визита Эрдогана в Вашингтон.

«Мы продолжаем взаимодействовать с турками на этом направлении с целью убедить встать на другой путь. Ведь есть старая поговорка: независимо от того, как далеко вы ушли по неверной дороге, никогда не поздно повернуть обратно. Мы продолжим с ними взаимодействовать, пытаясь урегулировать это позитивным образом», — заявил Руд.

Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты не вернут Турцию в состав членом программы производства истребителя F-356, пока Анкара владеет ЗРС С-400.

Договор о поставке в Турцию российских С-400 общей суммой на 2,5 миллиарда долларов был заключен еще в 2017 году. Тогда американская сторона и НАТО выступили резко против такого сотрудничества. В июле того же года Белый дом заявил, что Турция лишается членства в программе производства F-35 из-за контракта с Россией. Также было заявлено, что США могут ввести ограничительные меры против Турции.