Восстановление авиасообщения России и Грузии требует скорейшего решения, считает Косачев

Восстановление авиасообщения России и Грузии требует скорейшего решения, считает российский сенатор Константин Косачев. Об этом он заявил в ходе встречи с лидером оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

По словам Косачева, быстрого решения также требует вопрос облегчения визовых процедур с российской стороны вплоть до отмены виз. Также сенатор отметил, что нужно решить проблему с тарифными ограничениями на поставки ряда товаров.

«Есть конкретная повестка дня, которая обсуждается на самых разных уровнях, в разных форматах», — заявил Константин Косачев.

По мнению сенатора, сейчас отношения между Москвой и Тбилиси находятся в «плачевном состоянии». Косачев отмечает, что народы обеих стран ожидают совсем иного и хотят вернуть отношения России и Грузии в нормальное русло.

«Мы совершенно точно заинтересованы в том, чтобы отношения с Грузией развивались поступательно», — резюмировал Косачев.

На минувшей неделе российский сенатор Григорий Карасин заявил, что до нового года восстановления авиасообщения между РФ и Грузией ждать не стоит.