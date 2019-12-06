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12:30   6 Декабря 2019
Россия

Восстановление авиасообщения России и Грузии требует скорейшего решения, считает Косачев

Восстановление авиасообщения России и Грузии требует скорейшего решения, считает Косачев

Восстановление авиасообщения России и Грузии требует скорейшего решения, считает российский сенатор Константин Косачев. Об этом он заявил в ходе встречи с лидером оппозиционной партии «Единая Грузия  — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

По словам Косачева, быстрого решения также требует вопрос облегчения визовых процедур с российской стороны вплоть до отмены виз. Также сенатор отметил, что нужно решить проблему с тарифными ограничениями на поставки ряда товаров.

«Есть конкретная повестка дня, которая обсуждается на самых разных уровнях, в разных форматах», — заявил Константин Косачев.

Восстановление авиасообщения России и Грузии требует скорейшего решения, считает Косачев

По мнению сенатора, сейчас отношения между Москвой и Тбилиси находятся в «плачевном состоянии». Косачев отмечает, что народы обеих стран ожидают совсем иного и хотят вернуть отношения России и Грузии в нормальное русло. 

«Мы совершенно точно заинтересованы в том, чтобы отношения с Грузией развивались поступательно», — резюмировал Косачев.

На минувшей неделе российский сенатор Григорий Карасин заявил, что до нового года восстановления авиасообщения между РФ и Грузией ждать не стоит.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #косачев #политика #грузия

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