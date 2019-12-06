Совфед отказался от новогоднего корпоратива в конце 2019 года

Совет Федерации в конце текущего года не будет проводить новогодний корпоратив. Об этом заявил председатель Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко в пятницу, 6 декабря, передает РИА Новости.

По словам сенатора, члены Совфеда не будут устраивать новогодний корпоратив, ограничившись лишь формальными поздравлениями.

«Скорее всего, как и в предыдущие годы, корпоратива не будет. Ограничимся формальным поздравлением, выпьем по бокалу шампанского», — цитирует агентство слова сенатора.

Он также подчеркнул, что в Совете Федерации уже давно никто не проводит праздничных корпоративов.