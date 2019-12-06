Запуски космических кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС» застраховали

Страховщиками выступили компании «АльфаСтрахование» и «Мегарусс-Д», которые подали коллективную заявку. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) застраховал запуски шести кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС» на 17,5 миллиарда рублей.

Согласно документации на портале государственных закупок, страховщики предложили цену договора в размере 997,4 миллиона рублей​​​. Дату начала исполнения договора наметили на 3 декабря 2019 года, а окончания — на 21 июля 2021 года.

Страховкой защитили запуски с космодрома Байконур транспортных грузовых и пилотируемых космических кораблей на случай их гибели, добавил представитель «АльфаСтрахование». В пятницу, 6 декабря, запланировали запуск «Прогресс МС-13» на ракете-носителе «Союз-2.1а». Стыковка с Международной космической станцией ожидается 9 декабря.