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 Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым

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12:30   6 Декабря 2019
Россия

Запуски космических кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС» застраховали

Запуски космических кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС» застраховали

Страховщиками выступили компании «АльфаСтрахование» и «Мегарусс-Д», которые подали коллективную заявку. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) застраховал запуски шести кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС» на 17,5 миллиарда рублей.

Согласно документации на портале государственных закупок, страховщики предложили цену договора в размере 997,4 миллиона рублей​​​. Дату начала исполнения договора наметили на 3 декабря 2019 года, а окончания — на 21 июля 2021 года.

Страховкой защитили запуски с космодрома Байконур транспортных грузовых и пилотируемых космических кораблей на случай их гибели, добавил представитель «АльфаСтрахование». В пятницу, 6 декабря, запланировали запуск «Прогресс МС-13» на ракете-носителе «Союз-2.1а». Стыковка с Международной космической станцией ожидается 9 декабря.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #космос #страховка #цэнки

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