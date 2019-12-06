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12:26   6 Декабря 2019
Россия

Угроза извержения вулкана на Камчатке сохранится до конца декабря

Угроза извержения вулкана на Камчатке сохранится до конца декабря

Региональное управление МЧС сообщило о возможной угрозе извержения Авачинского вулкана на Камчатке, которая сохранится до конца уходящего года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 6 декабря.

«По комплексу признаков в течение ближайшего месяца повышена вероятность извержения вулкана Авачинская сопка», — указано в публикации.

Отмечается, что ближайшие к вулкану населенные пункты может накрыть пеплом. Специалисты рекомендовали туристам и путешественникам воздержаться от посещения сопки в течение месяца. На данный момент а этом районе нет зарегистрированных туристических групп.

Напомним, что Авачинский вулкан находится в около 30 километрах от Петропавловска-Камчатского. Сопка в высоту достигает почти трех километров, а диаметр ее кратера — порядка 400 метров. Последнее извержение было зафиксировано в 2001 году.

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Автор: Анна Манц
#мчс #извержение #вулкан #камчатка

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