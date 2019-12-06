Лидер «Слуги народа» назвал идею о возведении стены в Донбассе худшим сценарием

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал «стену» на линии соприкосновения в Донбассе — наихудшим сценарием, который рассматривает Киев для достижения мира. Об этом он заявил в пятницу, 6 декабря. Трансляцию общения депутата с журналистами вел телеканал «Наш».

Ранее стало известно, что у главы украинского государства Владимира Зеленского подготовлен план «Б» на случай, если встреча в «нормандском формате», которая пройдет 9 декабря в Париже, не принесет прогресса. Власти страны при отсутствии других идей построят стену на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы изолировать неподконтрольные территории.

«Это метафорическое высказывание — «стена»… но это наихудший сценарий, который рассматривается, но надо понимать что сейчас сотни сценариев, которые рассматриваются. Мое видение, что мы определим какой-то более эффективный путь к миру», — сказал Арахамия.

Он также подчеркнул, что члены фракции «Слуги народа» утром общались с главой МИД Вадимом Пристайко и Ермаком по поводу предстоящего саммита в «нормандском формате».