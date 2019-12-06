Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Совфед отказался от новогоднего корпоратива в конце 2019 года

Совфед отказался от новогоднего корпоратива в конце 2019 года

Запуски космических кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС» застраховали

Запуски космических кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС» застраховали

Минфин Украины сообщил о снижении госдолга страны

Минфин Украины сообщил о снижении госдолга страны

 Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым

Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым
Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

100-й космонавт о повышенной пушистости на МКС, женщинах на борту и Сочи-2014 с орбиты

100-й космонавт о повышенной пушистости на МКС, женщинах на борту и Сочи-2014 с орбиты

Совфед отказался от новогоднего корпоратива в конце 2019 года

Совфед отказался от новогоднего корпоратива в конце 2019 года

Запуски космических кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС» застраховали

Запуски космических кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС» застраховали

Минфин Украины сообщил о снижении госдолга страны

Минфин Украины сообщил о снижении госдолга страны

 Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым

Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым
Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

100-й космонавт о повышенной пушистости на МКС, женщинах на борту и Сочи-2014 с орбиты

100-й космонавт о повышенной пушистости на МКС, женщинах на борту и Сочи-2014 с орбиты

12:13   6 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Лидер «Слуги народа» назвал идею о возведении стены в Донбассе худшим сценарием

Лидер «Слуги народа» назвал идею о возведении стены в Донбассе худшим сценарием

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал «стену» на линии соприкосновения в Донбассе — наихудшим сценарием, который рассматривает Киев для достижения мира. Об этом он заявил в пятницу, 6 декабря. Трансляцию общения депутата с журналистами вел телеканал «Наш». 

Ранее стало известно, что у главы украинского государства Владимира Зеленского подготовлен план «Б» на случай, если встреча в «нормандском формате», которая пройдет 9 декабря в Париже, не принесет прогресса. Власти страны при отсутствии других идей построят стену на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы изолировать неподконтрольные территории. 

«Это метафорическое высказывание — «стена»… но это наихудший сценарий, который рассматривается, но надо понимать что сейчас сотни сценариев, которые рассматриваются. Мое видение, что мы определим какой-то более эффективный путь к миру», — сказал Арахамия.

Он также подчеркнул, что члены фракции «Слуги народа» утром общались с главой МИД Вадимом Пристайко и Ермаком по поводу предстоящего саммита в «нормандском формате».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #зеленский #слуга народа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...