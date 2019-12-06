Порошенко призвал Зеленского не встречаться с Путиным «с глазу на глаз»

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нынешнего лидера страны Владимира Зеленского не встречаться с Владимиром Путиным «с глазу на глаз». Об этом он заявил в преддверии саммита в «нормандском формате», который состоится в Париже в предстоящий понедельник.

По словам Порошенко, он может дать Зеленскому «самый важный совет — не доверять Путину».

«Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным», — пишет бывший глава Украины в блоге для «Украинской правды».

Порошенко также порекомендовал президенту Украины не включать тему газа в общую повестку встречи, так как «Россия может сформировать невыгодный для Украины пакет договоренностей, по которому за «дешевый» газ Украина сделает важные уступки в политическом треке».

Встреча «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже. На ней будут присутствовать главы Германии, Франции, России и Украины. Ранее помощник президента РФ отметил, что есть желание провести встречу Путина и Зеленского в формате «один на один» в рамках этого же саммита.

На этой неделе депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Андрей Парубий сообщил в Facebook, что украинцев, политические и общественные организации зовут выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости) в преддверии саммита «нормандской четверки».