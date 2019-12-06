Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым

Один человек, числившийся в списке пропавших без вести после пожара в Одесском колледже экономики, нашелся живым и здоровым.

Как сообщает в пятницу украинское издание «Думская», приводя информацию силовиков и властей, в списке пропавших без вести после пожара, включавшем 14 человек, значился Руслан Никос. Однако оказалось, что это не мужчина, а женщина – Руслана Никос, и ее в день пожара даже не было в здании колледжа.

«Один человек, который значился как пропавший при пожаре на Троицкой, нашелся целым и невредимым… Правда, это оказался не мужчина Руслан Никос, а женщина по имени Руслана. С ней все хорошо. В день пожара ее не было в здании», - говорится в сообщении.

Напомним, сильный пожар в Одесском колледже экономики произошел в среду 4 декабря. При разборе завалов на месте происшествия пожарные обнаружили тела двух погибших. Пострадали при пожаре около 30 человек. На данный момент пропавшими без вести остаются 13 человек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Следствие, как сообщалось ранее, рассматривает две версии причин возгорания – умышленный поджог и неисправность электрооборудование, вызвавшая короткое замыкание.