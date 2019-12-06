Комиет Госдумы поддержал законопроект об увеличении страховых выплат

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил и рекомендовал к принятию закон об увеличении страховых выплат по вкладам. Установлен новый порог суммы — максимальное возмещение теперь составит 10 миллионов рублей.

Законопроект составили депутаты, проектную группу возглавил председатель комитета Анатолий Аксаков.

Новые правила фиксируют возможность получить повышенные страховые выплаты в связи с реализацией объектов недвижимости, получением наследства, возмещением ущерба здоровью и получением грантов в форме субсидий.

«Возмещение по договору счета эскроу, открытого для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества, выплачивается в размере 100% суммы, находящейся на указанном счете на момент наступления страхового случая, но не более 10 миллионов рублей», — написано в документе.

Депутаты также выдвинули предложение распространить защиту вложений на некоммерческие организации социальной направленности, по типу ТСЖ.