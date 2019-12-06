Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Совфед отказался от новогоднего корпоратива в конце 2019 года

Совфед отказался от новогоднего корпоратива в конце 2019 года

Запуски космических кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС» застраховали

Запуски космических кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС» застраховали

Минфин Украины сообщил о снижении госдолга страны

Минфин Украины сообщил о снижении госдолга страны

 Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым

Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым
Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

100-й космонавт о повышенной пушистости на МКС, женщинах на борту и Сочи-2014 с орбиты

100-й космонавт о повышенной пушистости на МКС, женщинах на борту и Сочи-2014 с орбиты

Совфед отказался от новогоднего корпоратива в конце 2019 года

Совфед отказался от новогоднего корпоратива в конце 2019 года

Запуски космических кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС» застраховали

Запуски космических кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС» застраховали

Минфин Украины сообщил о снижении госдолга страны

Минфин Украины сообщил о снижении госдолга страны

 Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым

Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым
Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

100-й космонавт о повышенной пушистости на МКС, женщинах на борту и Сочи-2014 с орбиты

100-й космонавт о повышенной пушистости на МКС, женщинах на борту и Сочи-2014 с орбиты

12:03   6 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Офис программы ООН по ВИЧ/СПИД открыли в Узбекистане

Офис программы ООН по ВИЧ/СПИД открыли в Узбекистане

Это позволит снизить новые случаи инфицирования в стране. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Узбекистана. По его словам, офис объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) открыли в республике.

«Удвоим усилия в снижении новых случаев ВИЧ-инфекции, обеспечим доступ к тестированию и лечению, а также снизим дискриминацию в связи с ВИЧ», — объяснили в Минздраве​​​.

По информации министерства, сейчас в Узбекистане с населением более 33 миллиона человек проживает свыше 42 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией, из них почти 28 тысяч лечатся. Ташкент достигает цели «90–90–90» и выполняет обязательства.

В июне 2016 года страны ООН приняли стратегию ВОЗ/ЮНЭЙДС, предусматривающую, что 90 процентов людей, которые живут с ВИЧ, узнают статус, 90 процентов всех пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекции получат антиретровирусную терапию, а 90 процентов всех пациентов, получающих такое лечение, не передадут вирус другим людям.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#оон #вич #спид #узбекистан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...