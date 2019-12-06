Офис программы ООН по ВИЧ/СПИД открыли в Узбекистане

Это позволит снизить новые случаи инфицирования в стране. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Узбекистана. По его словам, офис объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) открыли в республике.

«Удвоим усилия в снижении новых случаев ВИЧ-инфекции, обеспечим доступ к тестированию и лечению, а также снизим дискриминацию в связи с ВИЧ», — объяснили в Минздраве​​​.

По информации министерства, сейчас в Узбекистане с населением более 33 миллиона человек проживает свыше 42 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией, из них почти 28 тысяч лечатся. Ташкент достигает цели «90–90–90» и выполняет обязательства.

Often people cannot access the #HIV prevention services they need because of stigma and discrimination. Communities play a vital role in bringing these life-saving services to those who need them the most. bit.ly72CmpsJD via @UNAIDS #WorldAidsDay pic.twitter.com/WEAUzW2aII — UNESCO (@UNESCO) 1 декабря 2019 г.

В июне 2016 года страны ООН приняли стратегию ВОЗ/ЮНЭЙДС, предусматривающую, что 90 процентов людей, которые живут с ВИЧ, узнают статус, 90 процентов всех пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекции получат антиретровирусную терапию, а 90 процентов всех пациентов, получающих такое лечение, не передадут вирус другим людям.