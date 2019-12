Офис программы ООН по ВИЧ/СПИД открыли в Узбекистане

По информации министерства, сейчас в Узбекистане с населением более 33 миллиона человек проживает свыше 42 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией, из них почти 28 тысяч лечатся. Ташкент достигает цели «90–90–90» и выполняет обязательства.

Often people cannot access the #HIV prevention services they need because of stigma and discrimination. Communities play a vital role in bringing these life-saving services to those who need them the most. bit.ly72CmpsJD via @UNAIDS #WorldAidsDay pic.twitter.com/WEAUzW2aII