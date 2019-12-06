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 Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым

Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым
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11:46   6 Декабря 2019
Россия

Участник незаконной акции Чирцов отправится в колонию за нападение на полицейского

Участник незаконной акции Чирцов отправится в колонию за нападение на полицейского

Суд приговорил Никиту Чирцова, который участвовал в несанкционированном митинге в Москве 27 июля, к году в колонии общего режима. Заседание состоялось 6 декабря в столичном Тверском суде.

Чирцова признали виновным в нападении на сотрудника полиции, а равно на представителя власти. Отмечается, что обвинитель требовал приговорить его к трем с половиной годам лишения свободы. Ранее молодого человека оштрафовали за участие в незаконной акции.

Несанкционированным митингам в столице посвящен фильм ФАН «Анатомия протеста». В нем рассказывается, как утраивались акции, кто стоит за ними и какие цели преследует. Стоит отметить, что лента была продемонстрирована членам думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

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Автор: Анна Манц
#суд #москва #приговор #незаконная акция

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