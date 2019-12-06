Участник незаконной акции Чирцов отправится в колонию за нападение на полицейского

Суд приговорил Никиту Чирцова, который участвовал в несанкционированном митинге в Москве 27 июля, к году в колонии общего режима. Заседание состоялось 6 декабря в столичном Тверском суде.

Чирцова признали виновным в нападении на сотрудника полиции, а равно на представителя власти. Отмечается, что обвинитель требовал приговорить его к трем с половиной годам лишения свободы. Ранее молодого человека оштрафовали за участие в незаконной акции.

Суд приговорил Никиту Чирцова к 1 году колонии общего режима.Чирцов — участник акции протеста 27 июля. Спустя месяц его задержали в Минске и выслали из страны. 2 сентября он был задержан уже в Москве и обвинён в применении насилия в отношении представителя власти. pic.twitter.com/urjDyhlDzU — Mash (@mash_breaking) December 6, 2019

Несанкционированным митингам в столице посвящен фильм ФАН «Анатомия протеста». В нем рассказывается, как утраивались акции, кто стоит за ними и какие цели преследует. Стоит отметить, что лента была продемонстрирована членам думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.