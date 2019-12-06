Красноярский подросток попал в реанимацию после отравления снюсом

Подросток из города Железногорска Красноярского края попал в реанимацию после отравления снюсом — никотиновой смесью, которая стала популярной среди школьников и студентов. Как сообщает пресс-служба администрации города, его товарищ также попал в больницу, но до реанимации дело не дошло.

Накануне в больницу №51 скорая помощь доставила двух подростков, они были в неадекватном состоянии. Одного из них отправили в реанимацию, где врачам пришлось его откачивать. Второй также находится в больнице с отравлением. Причиной стало употребление снюса, эту никотиновую смесь можно свободно приобрести практически в любом магазине.

В мэрии отмечают, что подростков на улице нашел один из местных депутатов, который увидел их лежащими на снегу в неадекватном состоянии. Врачи говорят, что от смерти их отделяло несколько часов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи никотиновых смесей и снюса, от которых страдают российские дети и подростки.