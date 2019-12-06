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11:50   6 Декабря 2019
Россия

«Магнат» выразил соболезнования родным погибшего в ДТП в Лондоне Обретецкого

«Магнат» выразил соболезнования родным погибшего в ДТП в Лондоне Обретецкого

Компания «Магнат» продолжит развивать бизнес и реализовывать проекты, почтив таким образом память собственника организации Дмитрия Обретецкого, погибшего в ДТП в Лондоне. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщается на сайте компании. 

Ранее Times писала, что Обретецкого сбил автомобиль 25 ноября, когда он гулял с собакой в окрестностях населенного пункта Оксшотт. Россиянин скончался 30 ноября в коме. 

Компания сообщила, что никто не планирует останавливать ни один из запланированных проектов, напротив, сотрудники "Магната" планируют их максимальную реализацию. 

«Именно дальнейшее долгосрочное качественное развитие бизнеса будет лучшим способом почтить память Дмитрия, который для всех нас был и остается наставником», – говорится в сообщении.

«Магнат» выразил соболезнования родным и близким бывшего руководителя, назвав его гибель «невосполнимой потерей». На предприятии подчеркнули, что все руководители и менеджеры находятся на рабоче месте и продолжают исполнять обязанности. 

Компания «Магнат» была основана в 1991 году в Волгограде, ее создал Обретецкий. Организация работает по всей России и сумела стать официальным дистрибьютором Mars, Nestle, Procter&Gamble.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #смерть #общество #компания

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