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11:36   6 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Минск рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области

Минск рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области

Плюс расходы на транспортировку​​​. Об этом заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас. По его словам, Минск рассчитывает на цену российского природного газа на уровне Смоленской области. В 2019 году истекает договоренность о цене поставки газа из РФ в республику.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно снизить цену до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цену на газ для Белоруссии в 2019 году зафиксировали — 127 долларов за тысячу кубометров на границе. Аналогичную цену правительство республики заложило в проект белорусского бюджета на 2020 год, который сверстали исходя из консервативного сценария развития экономики.

«Позиция наша — цена ближайшего от нас региона РФ — Смоленская область плюс расходы на транспортировку», — сказал Румас.

Белорусский премьер подчеркнул, что «равные условия для субъектов хозяйствования, а в этом цель интеграции, должны включать и равные цены на энергоносители».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #газ #белоруссия #цены

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