Минск рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области
Плюс расходы на транспортировку. Об этом заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас. По его словам, Минск рассчитывает на цену российского природного газа на уровне Смоленской области. В 2019 году истекает договоренность о цене поставки газа из РФ в республику.
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно снизить цену до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цену на газ для Белоруссии в 2019 году зафиксировали — 127 долларов за тысячу кубометров на границе. Аналогичную цену правительство республики заложило в проект белорусского бюджета на 2020 год, который сверстали исходя из консервативного сценария развития экономики.
«Позиция наша — цена ближайшего от нас региона РФ — Смоленская область плюс расходы на транспортировку», — сказал Румас.
Белорусский премьер подчеркнул, что «равные условия для субъектов хозяйствования, а в этом цель интеграции, должны включать и равные цены на энергоносители».