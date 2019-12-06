Минск рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области

Плюс расходы на транспортировку​​​. Об этом заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас. По его словам, Минск рассчитывает на цену российского природного газа на уровне Смоленской области. В 2019 году истекает договоренность о цене поставки газа из РФ в республику.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно снизить цену до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цену на газ для Белоруссии в 2019 году зафиксировали — 127 долларов за тысячу кубометров на границе. Аналогичную цену правительство республики заложило в проект белорусского бюджета на 2020 год, который сверстали исходя из консервативного сценария развития экономики.