Симоньян польщена твитом писателя Уэлша в защиту RT 

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на публикацию шотландского писателя Ирвина Уэлша в Twitter. Она прокомментировала твит в личном Telegram-канале 6 декабря.

Напомним, что на прошлой неделе автор ряда скандальных книг, в числе которых ставшие легендарными «На игле» и «Порно», заявил в социальной сети:

RT (justly) calling out @bbc for bias. It illustrates that our ‘public service’ broadcaster is monumental fucked by corrupt bias. Educate, inform and entertain my fucking hole. This shit is what you’re paying the licensing fee for. https://t.co/sQbiGeEkc9