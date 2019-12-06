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 Совфед отказался от новогоднего корпоратива в конце 2019 года

Совфед отказался от новогоднего корпоратива в конце 2019 года

Минфин Украины сообщил о снижении госдолга страны

Минфин Украины сообщил о снижении госдолга страны

 Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым

Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым
Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

100-й космонавт о повышенной пушистости на МКС, женщинах на борту и Сочи-2014 с орбиты

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11:20   6 Декабря 2019
Россия

Житель Петербурга пытался ограбить магазин и грозился взорвать бомбу

Житель Петербурга пытался ограбить магазин и грозился взорвать бомбу

Житель Санкт-Петербурга пытался ограбить магазин и грозился взорвать бомбу. Как сообщает местное ГУМВД, инцидент произошел в ночь на пятницу, 6 декабря, в магазине на улице Флотской. 

Мужчина вошел в помещение, потребовал у кассира отдать ему деньги, в противном случае он взорвет магазин. В руках у него была коробка и пакет. Когда кассир ему отказала, он выбежал из магазина и скрылся, ничего не украв. 

Испуганная женщина позвонила в полицию, правоохранители выехали на место и задержали предполагаемого преступника на проспекте Ленина, 16. По факту инцидента заведено уголовное дело. 

Ранее в Москве задержали 11 преступников по подозрению в организации подпольных игорных клубов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #чп

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