Житель Петербурга пытался ограбить магазин и грозился взорвать бомбу

Житель Санкт-Петербурга пытался ограбить магазин и грозился взорвать бомбу. Как сообщает местное ГУМВД, инцидент произошел в ночь на пятницу, 6 декабря, в магазине на улице Флотской.

Мужчина вошел в помещение, потребовал у кассира отдать ему деньги, в противном случае он взорвет магазин. В руках у него была коробка и пакет. Когда кассир ему отказала, он выбежал из магазина и скрылся, ничего не украв.

Испуганная женщина позвонила в полицию, правоохранители выехали на место и задержали предполагаемого преступника на проспекте Ленина, 16. По факту инцидента заведено уголовное дело.

Ранее в Москве задержали 11 преступников по подозрению в организации подпольных игорных клубов.