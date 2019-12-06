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11:25   6 Декабря 2019
Весь мир

Израиль провел успешные испытания нового ракетного двигателя

Израиль провел успешные испытания нового ракетного двигателя

Минобороны Израиля осуществило успешный пробный запуск новой ракетно-двигательной системы. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Израиля. 

«Минобороны Израиля осуществило тестовый запуск ракетно-двигательной системы с базы в центре страны. Испытания были запланированы заранее и прошли в соответствии планом», — сказано в сообщении.

При этом пресс-служба ведомства не стала приводить подробности об использовавшейся в испытаниях системе. 

По данным газеты The Times of Israel, запуски новой двигательной установки осуществляются в рамках разработки нескольких новых типов ракет, включая наступательные баллистические, ракеты-перехватчики и ракеты для запуска спутников.

Издание отмечает, что специалистам пришлось изменить маршруты самолетов, которые прибывают в аэропорт имени Давида Бен-Гуриона, для проведения испытаний. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #израиль #общество #весь мир

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