Израиль провел успешные испытания нового ракетного двигателя

Минобороны Израиля осуществило успешный пробный запуск новой ракетно-двигательной системы. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Израиля.

«Минобороны Израиля осуществило тестовый запуск ракетно-двигательной системы с базы в центре страны. Испытания были запланированы заранее и прошли в соответствии планом», — сказано в сообщении.

При этом пресс-служба ведомства не стала приводить подробности об использовавшейся в испытаниях системе.

По данным газеты The Times of Israel, запуски новой двигательной установки осуществляются в рамках разработки нескольких новых типов ракет, включая наступательные баллистические, ракеты-перехватчики и ракеты для запуска спутников.

Издание отмечает, что специалистам пришлось изменить маршруты самолетов, которые прибывают в аэропорт имени Давида Бен-Гуриона, для проведения испытаний.