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Совфед отказался от новогоднего корпоратива в конце 2019 года

Минфин Украины сообщил о снижении госдолга страны

Минфин Украины сообщил о снижении госдолга страны

 Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым

Одного из пропавших без вести при пожаре в одесском колледже нашли живым
Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

Тунберг приехала на поезде в Мадрид для участия в экопротесте

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11:23   6 Декабря 2019
Весь мир

Пекин ввел ответные ограничения для американских дипломатов в Китае

Пекин ввел ответные ограничения для американских дипломатов в Китае

Китайская сторона выступает за то, чтобы дипломатические и консульские сотрудники иностранных государств, в том числе США, нормально работали, поэтому предоставляет необходимые для этого удобства. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, Пекин ввел ответные ограничения в отношении американских дипломатов в Китае. Ранее государственный департамент США ввел ограничения в отношении китайских дипломатических и консульских сотрудников.

«Китайская сторона 4 декабря вызвала представителя посольства США в Китае и с этой даты ввела ответные зеркальные меры», — резюмировала Хуа Чуньин.

Вашингтон регулярно критикует Пекин за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в котором живут уйгуры, казахи и другие народы, исповедующие ислам. США не только запретили экспортировать американские товары для 28 китайских компаний, но и ввели визовые ограничения для членов правительства КНР и компартии, которые, по информации Вашингтона, причастны к репрессиям.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #дипломаты #китай #ограничения

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