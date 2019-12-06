Пекин ввел ответные ограничения для американских дипломатов в Китае
Китайская сторона выступает за то, чтобы дипломатические и консульские сотрудники иностранных государств, в том числе США, нормально работали, поэтому предоставляет необходимые для этого удобства. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.
По ее словам, Пекин ввел ответные ограничения в отношении американских дипломатов в Китае. Ранее государственный департамент США ввел ограничения в отношении китайских дипломатических и консульских сотрудников.
«Китайская сторона 4 декабря вызвала представителя посольства США в Китае и с этой даты ввела ответные зеркальные меры», — резюмировала Хуа Чуньин.
Вашингтон регулярно критикует Пекин за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в котором живут уйгуры, казахи и другие народы, исповедующие ислам. США не только запретили экспортировать американские товары для 28 китайских компаний, но и ввели визовые ограничения для членов правительства КНР и компартии, которые, по информации Вашингтона, причастны к репрессиям.