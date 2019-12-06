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11:46   6 Декабря 2019
Весь мир

Семь человек погибли в Нигерии в результате взрыва на нефтепроводе

Семь человек погибли в Нигерии в результате взрыва на нефтепроводе

Взрыв прогремел в пятницу на северо-западе экономической столицы Нигерии – города Лагос – в подпольном цеху, куда поступала нефть, откачиваемая из магистрального нефтепровода Нигерийской национальной нефтяной корпорацией через незаконные врезки.

Об этом в пятницу сообщает местная газета This Day, отмечая, что после взрыва в цеху вспыхнул пожар, который перекинулся на расположенные поблизости жилые дома. В результате произошедшего погибли не менее семи человек.

Издание также приводит заявление полиции о том, что нефтепровод Нигерийской национальной нефтяной компании проходит рядом с жилым кварталом в районе Алимошо, именно там и находился подпольный цех, куда вели незаконные врезки. Многочисленное оборудование в цеху и наличие продуманной инфраструктуры, подчеркнули правоохранители, говорят, что незаконный бизнес, основанный на воровстве нефти из нефтепровода, существовал уже длительное время.

Полицейские задержали несколько человек по подозрению в хищении нефти.

Также отмечается, что за последнее время это уже третий случай, когда незаконные врезки в нефтепровод в районе Алимошо приводят ко взрыву и пожару.

Семь человек погибли в Нигерии в результате взрыва на нефтепроводе

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Автор: Александр Люблинский
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