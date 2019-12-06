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10:58   6 Декабря 2019
Россия

Россияне назвали «героев нашего времени»

Россияне назвали «героев нашего времени»

Россияне назвали «героев нашего времени». Опрос среди граждан России проводили специалисты ВЦИОМ. Россиянам задавали вопрос о том, кого они считают героями нашего времени и что для них означает это понятие.

49 процентов россиян ответили, что считают героями нашего времени врачей, 47 процентов назвали сотрудников МЧС. 31 процент отметил тех, кто служит в горячих точках, учителей назвали 27 процентов опрошенных, а 22 процента респондентов отметили полицейских, которые рискуют собой при обезвреживании преступников. 21 процент заявил, что «героями нашего времени» являются волонтеры, безвозмездно помогающие людям и животным. 

Россияне назвали «героев нашего времени»

Кроме того, 13 процентов респондентов отметили, что такие люди совершают подвиги и хорошие поступки для страны и народа. Девять процентов считают, что «герои нашего времени» заботятся о других, а восемь процентов сообщили, что эти люди ассоциируются с честностью и порядочностью. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #опрос #вциом #общество

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