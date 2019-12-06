Студенту Жукову дали условный срок за призывы к экстремизму

Суд приговорил студента ВШЭ и блогера Егора Жукова к трем годам колонии общего режима условно. Заседание состоялось 6 декабря в Кунцевском районном суде в Москве.

Помимо этого, ему запретили администрировать собственный сайт и пользоваться интернетом в течение двух лет. Молодого человека признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности, однако он сам не признает вину.

«Используя сеть интернет, осуществил призывы к экстремизму, вина подсудимого подтверждается содержащимися в видео призывами к экстремизму», — указала судья.

В материалах суда по делу блогера Егора Жукова говорится, что его вина подтверждается протоколами обыска, осмотра предметов, показаниями экспертов — RT на русском (@RT_russian) December 6, 2019

Напомним, что Жуков на личном YouTube-канале призывал зрителей приходить на несогласованные митинги, которые прошли этим летом в Москве, а также перекрывать дороги. В сентябре Росфинмониторинг внес его в реестр экстремистов и террористов.

Несанкционированным митингам в столице посвящен фильм ФАН «Анатомия протеста». В нем рассказывается, как утраивались акции, кто стоит за ними и какие цели преследует. Стоит отметить, что лента была продемонстрирована членам думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.