Путин поздравил режиссера Наумова с 92-м Днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму кинорежиссеру, народному артисту СССР Владимиру Наумову по случаю его 92-летия.

В поздравлении глава государства назвал фильмы, снятые Наумовым, настоящим явлением в культурной жизни страны.

«Вы посвятили себя служению искусству, добились выдающихся успехов в сложной профессии кинорежиссера. Творческий труд и самоотдача, необычайно острое ощущение эпохи помогли вам создать фильмы, которые стали настоящим явлением в культурной жизни страны, нашли отклик в сердцах зрителей разных поколений», - говорится в телеграмме, с текстом которой можно ознакомиться на сайте Кремля.

Владимир Наумов является сценаристом и режиссером фильмов: «Бег», «Тегеран-43», Легенда о Тиле», также он написал сценарии к фильмам «Карнавал». «Мир входящему» и к другим кинокартинам. В 1985 году стал лауреатом Государственной премии СССР.