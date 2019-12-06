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11:03   6 Декабря 2019
Россия

Сбербанк раскрыл самые популярные схемы мошенничества

Сбербанк раскрыл самые популярные схемы мошенничества

Сотрудники Сбербанка рассказали о популярных схемах мошенничества для кражи денег с карт клиентов. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо кредитной организации. 

По информации агентства, мошенники чаще всего крадут деньги за счет конфиденциальной информации, которую они смогли добыть у своих жертв. Злоумышленники якобы звонят от имени службы безопасности банка, покупателей с сайта бесплатных объявлений и сотрудников брокерской или дилерской компании.

Обманщик просит сообщить данные карты, код безопасности на стороне карты и код из смс или пароли от банковского приложения. 

«Для убедительности может сказать, что включает программу-робот, что только роботизированной системе можно сообщать данные. Кроме того, может предложить перевести деньги на «защищённый счёт» персонального менеджера», — говорится в сообщении.

Сбербанк предупреждает, что нельзя совершать никаких операций по инструкциям незнакомцев или сообщать секретные данные своей карты. В финансовом учреждении также подчеркнули, что банк не проводит опросы за вознаграждение, поэтому оплачиваемые онлайн-опросы якобы от имени банка являются обманом. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #сбербанк #общество #мошенники

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