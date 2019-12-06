Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Житель Петербурга пытался ограбить магазин и грозился взорвать бомбу

Житель Петербурга пытался ограбить магазин и грозился взорвать бомбу

 Сбербанк раскрыл самые популярные схемы мошенничества

Сбербанк раскрыл самые популярные схемы мошенничества

Глава украинского МИД обсудил с представителем ОБСЕ ситуацию с выборами в Донбассе

Глава украинского МИД обсудил с представителем ОБСЕ ситуацию с выборами в Донбассе

 Представитель Украины считает необходимым модернизировать Минские соглашения

Представитель Украины считает необходимым модернизировать Минские соглашения
IMDb представил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

IMDb представил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

 Власти Бенгази раскритиковали соглашение Турции с террористами ПНС Ливии

Власти Бенгази раскритиковали соглашение Турции с террористами ПНС Ливии
Житель Петербурга пытался ограбить магазин и грозился взорвать бомбу

Житель Петербурга пытался ограбить магазин и грозился взорвать бомбу

 Сбербанк раскрыл самые популярные схемы мошенничества

Сбербанк раскрыл самые популярные схемы мошенничества

Глава украинского МИД обсудил с представителем ОБСЕ ситуацию с выборами в Донбассе

Глава украинского МИД обсудил с представителем ОБСЕ ситуацию с выборами в Донбассе

 Представитель Украины считает необходимым модернизировать Минские соглашения

Представитель Украины считает необходимым модернизировать Минские соглашения
IMDb представил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

IMDb представил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

 Власти Бенгази раскритиковали соглашение Турции с террористами ПНС Ливии

Власти Бенгази раскритиковали соглашение Турции с террористами ПНС Ливии
11:13   6 Декабря 2019
Весь мир

IMDb представил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

IMDb представил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

Крупнейший кинопортал IMDb составил рейтинг актеров, которые в 2019 году завоевали сердца людей. Список опубликовали на сайте 6 декабря.

В конце десятки расположился Хоакин Феникс, который сыграл главного героя в фильме «Джокер» по мотивам комиксов DC. Кинолента собрала свыше миллиарда долларов по всему миру, что сделало ее самой кассовой в категории R. Напомним, что рейтинг R присвается фильмам, где есть сексуальные сцены, наркотики, насилие и нецензурная брань. На них нельзя ходить детям младше 17 лет без сопровождения взрослых.

IMDb представил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

Феникса обогнала Марго Робби, которая многим известна по роли подружки Джокера Харли Квинн. В 2019 году она снялась в ленте Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», а уже в следующем году она опять вернется к взбалмошной героине в «Хищных птицах».

IMDb представил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

На восьмом месте — Роза Салазар и ее роль в «Алите: Боевой ангел». Далее идет народный любимчик Киану Ривз. Отмечается, что в уходящем году он сыграл сразу в нескольких лентах, среди которых есть очередная часть «Джона Уика». Кроме того, интерес подогрели и слухи о выходе новой «Матрицы».

IMDb представил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

Еще один актер, сыгравший в кино по комиксам DC, получил народную любов — Закари Ливай, главный герой «Шазам!». Пятое место у Дакре Монтгомери из сериала «Очень странные дела», а четвертое заняла Наоми Скотт или «принцеса Жасмин» из экранизации «Алладина».

IMDb представил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

Призовые места делят девушки: бронзу получила Дейнерис Таргариен из «Игры престолов», то есть Эмилия Кларк. На втором восходящая звезда Эрин Мориарти, сыгравшую супергероиню «Старлайт» в сериале «Пацаны». И, наконец, первое место у Бри Ларсон — «Капитана Марвел». Стоит отметить, что девушка вызывает неоднозначную реакцию и успела побывать в нескольких скандалах.

IMDb представил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

IMDb представил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#рейтинг #кино #актеры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...