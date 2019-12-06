IMDb представил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

Крупнейший кинопортал IMDb составил рейтинг актеров, которые в 2019 году завоевали сердца людей. Список опубликовали на сайте 6 декабря.

В конце десятки расположился Хоакин Феникс, который сыграл главного героя в фильме «Джокер» по мотивам комиксов DC. Кинолента собрала свыше миллиарда долларов по всему миру, что сделало ее самой кассовой в категории R. Напомним, что рейтинг R присвается фильмам, где есть сексуальные сцены, наркотики, насилие и нецензурная брань. На них нельзя ходить детям младше 17 лет без сопровождения взрослых.

Феникса обогнала Марго Робби, которая многим известна по роли подружки Джокера Харли Квинн. В 2019 году она снялась в ленте Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», а уже в следующем году она опять вернется к взбалмошной героине в «Хищных птицах».

На восьмом месте — Роза Салазар и ее роль в «Алите: Боевой ангел». Далее идет народный любимчик Киану Ривз. Отмечается, что в уходящем году он сыграл сразу в нескольких лентах, среди которых есть очередная часть «Джона Уика». Кроме того, интерес подогрели и слухи о выходе новой «Матрицы».

Еще один актер, сыгравший в кино по комиксам DC, получил народную любов — Закари Ливай, главный герой «Шазам!». Пятое место у Дакре Монтгомери из сериала «Очень странные дела», а четвертое заняла Наоми Скотт или «принцеса Жасмин» из экранизации «Алладина».

Призовые места делят девушки: бронзу получила Дейнерис Таргариен из «Игры престолов», то есть Эмилия Кларк. На втором восходящая звезда Эрин Мориарти, сыгравшую супергероиню «Старлайт» в сериале «Пацаны». И, наконец, первое место у Бри Ларсон — «Капитана Марвел». Стоит отметить, что девушка вызывает неоднозначную реакцию и успела побывать в нескольких скандалах.