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10:36   6 Декабря 2019
Россия

11 человек задержаны в Москве за организацию сети подпольных игровых клубов

11 человек задержаны в Москве за организацию сети подпольных игровых клубов

11 человек задержаны в Москве за организацию сети подпольных игровых клубов, об этом сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Известно, что в апреле 2019 года фигуранты уголовного дела решили создать сеть игровых клубов в Москве, хотя это запрещено законом РФ. Клубы находились в нежилых помещениях и многоквартирных домах столицы, отмечают в СК РФ. 

Преступников нашли в результате оперативной работы следователей и сотрудников ОЭБиПК УВД при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков у фигурантов дела изъяли мобильные телефоны, а также пластиковые карты и документы, которые могут быть полезны следователям при расследовании. В отношении всех участников преступной схемы завели уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенной участниками ОПГ. 

Один из подозреваемых находится под домашним арестом, троим вынесли запрет на совершение ряда действий, шестеро подписали документ о невыезде и надлежащем поведении. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #уголовное дело #криминал #игорный бизнес

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