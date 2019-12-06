11 человек задержаны в Москве за организацию сети подпольных игровых клубов, об этом сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Известно, что в апреле 2019 года фигуранты уголовного дела решили создать сеть игровых клубов в Москве, хотя это запрещено законом РФ. Клубы находились в нежилых помещениях и многоквартирных домах столицы, отмечают в СК РФ.

Преступников нашли в результате оперативной работы следователей и сотрудников ОЭБиПК УВД при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков у фигурантов дела изъяли мобильные телефоны, а также пластиковые карты и документы, которые могут быть полезны следователям при расследовании. В отношении всех участников преступной схемы завели уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенной участниками ОПГ.

Один из подозреваемых находится под домашним арестом, троим вынесли запрет на совершение ряда действий, шестеро подписали документ о невыезде и надлежащем поведении.