Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Житель Петербурга пытался ограбить магазин и грозился взорвать бомбу

Житель Петербурга пытался ограбить магазин и грозился взорвать бомбу

 Сбербанк раскрыл самые популярные схемы мошенничества

Сбербанк раскрыл самые популярные схемы мошенничества

Глава украинского МИД обсудил с представителем ОБСЕ ситуацию с выборами в Донбассе

Глава украинского МИД обсудил с представителем ОБСЕ ситуацию с выборами в Донбассе

 Представитель Украины считает необходимым модернизировать Минские соглашения

Представитель Украины считает необходимым модернизировать Минские соглашения
Пекин ввел ответные ограничения для американских дипломатов в Китае

Пекин ввел ответные ограничения для американских дипломатов в Китае

 IMDb представил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

IMDb представил рейтинг самых популярных актеров 2019 года
Житель Петербурга пытался ограбить магазин и грозился взорвать бомбу

Житель Петербурга пытался ограбить магазин и грозился взорвать бомбу

 Сбербанк раскрыл самые популярные схемы мошенничества

Сбербанк раскрыл самые популярные схемы мошенничества

Глава украинского МИД обсудил с представителем ОБСЕ ситуацию с выборами в Донбассе

Глава украинского МИД обсудил с представителем ОБСЕ ситуацию с выборами в Донбассе

 Представитель Украины считает необходимым модернизировать Минские соглашения

Представитель Украины считает необходимым модернизировать Минские соглашения
Пекин ввел ответные ограничения для американских дипломатов в Китае

Пекин ввел ответные ограничения для американских дипломатов в Китае

 IMDb представил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

IMDb представил рейтинг самых популярных актеров 2019 года
10:27   6 Декабря 2019
Россия

Врачи самарской больницы заставили инвалида самостоятельно снимать гипс

Врачи самарской больницы заставили инвалида самостоятельно снимать гипс

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов поручил разобраться в ситуации с пациентом региональной поликлиники, которому врачи предложили самостоятельно снять гипс на ноге. Об этом он написал в пятницу, 6 декабря, в Twitter. 

«Разберитесь и доложите», — написал министр, обращаясь к главному врачу самарской городской клинической поликлинике №15 Ирине Назаркиной.

Ранее один из пациентов сообщил в Twitter, что врачи сказали снимать ему гипс самостоятельно, дав специальные кусачки, а еще добавили, что это не входит в их обязанность. Он также добавил, что в поликлинике уже отреагировали на ситуацию.

Врачи самарской больницы заставили инвалида самостоятельно снимать гипс

По факту случившегося начата служебная проверка. В поликлинике пообещали разобраться с ситуацией. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #здравоохранение #медицина в рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...