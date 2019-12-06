Врачи самарской больницы заставили инвалида самостоятельно снимать гипс

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов поручил разобраться в ситуации с пациентом региональной поликлиники, которому врачи предложили самостоятельно снять гипс на ноге. Об этом он написал в пятницу, 6 декабря, в Twitter.

@gkp15samara Ирина Михайловна, разберитесь и доложите — Михаил Ратманов (@M_Ratmanov) December 5, 2019

«Разберитесь и доложите», — написал министр, обращаясь к главному врачу самарской городской клинической поликлинике №15 Ирине Назаркиной.

Ранее один из пациентов сообщил в Twitter, что врачи сказали снимать ему гипс самостоятельно, дав специальные кусачки, а еще добавили, что это не входит в их обязанность. Он также добавил, что в поликлинике уже отреагировали на ситуацию.

По факту случившегося начата служебная проверка. В поликлинике пообещали разобраться с ситуацией.