Премьер-министр Белоруссии встретится с Медведевым в Сочи

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас встретится с российским коллегой Дмитрием Медведевым в Сочи в пятницу, 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Белоруссии.

Отмечается, что встреча Румаса и Медведева состоится в формате «один на один», а затем они встретятся с представителями правительственных делегаций из РФ и Белоруссии. 8 декабря Белоруссия и Россия отметят 20-летие договора о создании Союзного государства. Вероятно, об этом также пойдет речь на предстоящих переговорах, отмечает РИА Новости.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел двухчасовую пресс-конференцию с представителями 20 федеральных телеканалов. Он ответил на вопросы о политике и экономике.