Три человека погибли под Тюменью в результате ДТП

Столкновение двух легковых автомобилей на автодороге в Тюменской области привело к гибели трех человек, еще два человека выжили, но получили травмы.

Как сообщает в пятницу региональная Госавтоинспекция, ДТП с участием автомобилей Hyundai и Lada Priora произошло примерно в 6.00 по московскому времени на 305-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada выполнял маневр обгона. В результате происшествия, предварительно, погибли три человека, находившиеся в автомобиле Lada. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля Hyundai», - говорится в сообщении.

Там же уточняется, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД. Которые выясняют обстоятельства произошедшего. Автомобильное движение по трассе не ограничено.