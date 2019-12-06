Врач объяснил, почему мужчинам опасно носить бороду и усы зимой

Главный специалист московского депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников посоветовал мужчинам сбривать бороду и усы зимой, либо тщательно за ними ухаживать. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Тяжельников отметил, что сейчас растительность в моде, а некоторые люди и вовсе настаивают, что усы и бороды согревают их в мороз. Однако от них больше вреда, чем пользы, считает специалист.

По словам Тяжельникова, волос человека способен впитывать в себя бактерии. Кроме этого, за счет тепла и влажности в густых волосах создается благоприятная сфера для размножения микроорганизмов.

Поэтому зимой, когда начинается сезон массовых простуд и гриппа, еще больше возрастают риски получить опасный «инкубатор» на лице. Из-за волосяного покрова на лице уже заболевший человек получает повторные шансы заразиться из-за волос на лице.

«Осевшие в бороде или усах вирусы могут передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях», — предупредил эксперт.

Тем, кто не готов отказаться от растительности на лице в зимнее время, врач посоветовал внимательнее следить за гигиеной волос.