Власти города Бенгази раскритиковали документ, который на минувшей неделе в Стамбуле подписали «премьер-министр» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Соглашение включает в себя пункт по разграничению морских границ и безопасности.

В официальном заявлении муниципалитета города Бенгази отмечается, что действия ПНС Ливии и Турции нарушают государственный национальный суверенитет страны. Попытки разграничить морские границы с Турцией являются прямым нарушением прав народа Ливии и желанием отобрать их богатства, а также разрушить работу Ливийской национальной армии (ЛНА) по искоренению террористов и преступников из Триполи, которая ведется ради безопасности государства.

Подписанное Файезом Сарражем и Реджепом Эрдоганом соглашение не имеет законной силы, так как единственным легитимным правительством Ливии является Палата представителей, находящаяся в Тобруке. Греция, Египет и Кипр резко осудили подписание документа и заявили, что требуют осуждения Турции со стороны НАТО. Поведение Анкары власти Кипра, Египта и Греции назвали провокационным и неприемлемым.

ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама», в ходе которой армия планирует освободить столицу Триполи от террористов ПНС, захвативших город и западную часть Ливии после революции в 2011 году. Новый этап операции против террористов стартовал весной 2019 года. Боевики ПНС тесно связаны с запрещенными в РФ террористическими группировками «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ. «Министерство внутренних дел» ПНС Ливии состоит из косвенно связанных между собой радикальных исламистов из Триполи и Мисураты, о чем Федеральное агентство новостей (ФАН) указывало в своем расследовании.

Террористы ПНС также ведут антироссийскую деятельность, вскоре они планируют опубликовать очередной фейк о том, что в Ливии присутствуют военные из РФ. Ранее издание Associated Press сообщало, что в скором времени представители боевиков ПНС могут посетить Москву, где они собираются «доказать» присутствие военных РФ в Ливии. При этом конкретных данных об «уликах» нет. Поэтому очевидно, что заседающие в Триполи террористы перехватили эстафету по очернению России.

Ранее в интернете появлялась подобная информация. В частности, в сентябре издание Bloomberg опубликовало статью, где утверждалось, что в Ливии якобы были замечены сотрудники ЧВК «Вагнера». Издание привело в доказательство видеозапись с грузовиком, водитель которого якобы разговаривал на русском языке. Но на самом деле видео было снято в Сирии, а русская речь была наложена поверх оригинальной озвучки.