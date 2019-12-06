Южная Корея выделит КНДР пять миллионов долларов гуманитарной помощи

Южнокорейские власти собираются выделить своему северному соседу – Корейской Народной Демократической Республике пять миллионов долларов гуманитарной помощи.

Эти средства будут направлены Северной Корее через всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для повышения доступности медицинского обслуживания детей и женщин.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе Министерстве по делам объединения КНДР.

«Правительство Южной Кореи приняло решение о выделении помощи, основываясь на убеждении, что этот проект сможет помочь снизить уровень смертности среди младенцев и их матерей», - говорится в документе.

Ранее, в июне 2019 года, Сеул через органы ООН направил Пхеньяну гуманитарную помощь в размере 8 миллионов долларов, предназначенных для помощи детям и беременным женщинам, которые из-за международных санкций и природных катаклизмов испытывают острую нехватку продовольствия. До этого Республика Корея выделяла помощь КНДР по линии ВОЗ в 2014 году.