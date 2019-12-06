Пранкер Лексус опубликовал запись телефонного звонка Зеленскому

Пранкер Лексус сообщил, что разыграл президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в четверг, 5 декабря, на своей странице Facebook.

Алексей Столяров под публикацией аудиозаписи телефонного разговора предположил, что глава украинского государства ждал звонка пранкеров «с момента инаугурации».

«Ну, наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил! Так, а что вы хотите?» — говорит человек, чей голос похож на Зеленского.

Пранкер в ответ попросил Зеленского «впустить его в Киев» и отменить санкции Службы безопасности Украины.

«Хорошо, я тогда проведу вечер... Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим «Слава Украине!», — ответил, вероятно, украинский президент.

Ранее сообщалось, что Лексус и Вован разыграли американского сенатора Линдси Грэм. Представитель политика Кевин Грэм тогда заявил, что многие пытались это сделать и были пойманы, однако именно русским пранкерам удалось «проскользнули в щель».