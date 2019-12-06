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9:15   6 Декабря 2019
Россия

Кинологи назвали самые популярные породы собак в России

Кинологи назвали самые популярные породы собак в России

Немецкий шпиц является самой популярной породой собак в России в 2019 году. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на Российскую кинологическую федерацию. 

Больше всего в России востребованы компаньоны, отметили кинологи. 

«Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире», — пояснили они.

Второе место по популярности заняли сибирские хаски, а третье — йоркширские терьеры. 

Кроме этого, в десятку востребованных пород вошли акита-ину, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, сиба-ину, американский стаффорширдский терьер и тибетский мастиф.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #собаки #кинологи

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