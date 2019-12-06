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9:12   6 Декабря 2019
Россия

Смольный планирует выкупить теплосети у «Газмпрома», рассказал Беглов

Смольный планирует выкупить теплосети у «Газмпрома», рассказал Беглов

Смольный планирует выкупить теплосети у «Газмпрома», рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, выкуп сетей поможет городу провести их ремонт и привести в надлежащий вид.

По словам Беглова, 25 процентов всех тепловых сетей Петербурга находятся в ненормативном состоянии. Если городу удастся выкупить их у «Газпрома», то специалисты проведут реконструкцию и обновят теплосети. 

«Количество сетей, которые нужно реконструировать в первую очередь, составляет почти 50 километров, но город планирует забрать под свой контроль не только запущенные участки», — заявил Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

По словам губернатора Петербурга, «Газпром» недостаточно финансирует содержание теплосетей, поэтому город может забрать до 300 километров сетей, чтобы вложить в их реконструкцию средства. Причем необходимость ремонта не сказалась на подготовке Петербурга к зиме, отметил Беглов. По его словам, все коммуникации работают исправно.

«К зиме город готов. У нас хорошо устроена система по отоплению домов, система водоподачи, электроснабжения, то есть основные инженерные коммуникации работают», — резюмировал глава Петербурга Алексндр Беглов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #политика #беглов

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